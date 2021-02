A Costigliole l’emergenza sanitaria non ha fermato le tante iniziative culturali avviate dall’amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Costigliole d’Asti.

Nell’analisi delle iniziative culturali e musicali che si sono svolte durante il periodo estivo nella nostra Regione che si sono rivelate utili alla ripartenza delle attività commerciali, all’arrivo, alla permanenza dei turisti nelle Langhe, Roero e Monferrato nel periodo del dopo lockdown, credo che per quanto fatto, Costigliole può a pieno titolo rivendicare il merito di aver contribuito in maniera incisiva.

Il Sindaco Cavallero Enrico: Sarebbe stato molto più accomodante trincerarsi nel “non fare”, dettato dalle limitazioni della pandemia e dai rigidi protocolli imposti, siamo stati fra i pochi ad avere scelto in controtendenza e con molto coraggio di mettersi in gioco proponendo eventi culturali in un periodo difficile senza precedenti. Con l’incognita di dover annullare tutto a causa della pandemia, abbiamo intrapreso un fitto programma di eventi che sono durati tutta la stagione estiva per non interrompere le attività culturali consolidate e addirittura a raddoppiarle con nuove proposte e di assoluto livello per tutti i fine settimana . Gli eventi organizzati hanno pienamente rispettato i rigidi protocolli COVID-19 per il pubblico, per gli artisti e le maestranze coinvolte garantendo luoghi sicuri posti distanziati e confortevoli .

In questo modo, l’estate a Costigliole d’Asti ha riportato lo spettacolo dal vivo di rilievo e i nostri sforzi sono stati ripagati dal numeroso e attento pubblico locale e che è giunto a Costigliole dalle province limitrofe con molte presenze di turisti dai vicini paesi esteri. Nei giorni degli eventi sono stati numerosi i locali e le strutture ricettive del territorio che hanno registrato sold out , queste ultime hanno avuto prenotazioni fino ad autunno inoltrato. Determinanti sono stati gli spazi che abbiamo messo a disposizione degli artisti, il palcoscenico allestito nella cornice del parco del castello è stato tra i luoghi de “Il più grande palcoscenico del Piemonte” per l’estate duemila venti e probabilmente il più affascinante di tutti .

Una nota di rilievo la merita il nuovo anfiteatro, costruito in tempi da record e inaugurato in località San Michele , il punto panoramico più elevato del paese.

Il castello ha ospitato partecipate cerimonie come l’esibizione del complesso bandistico, Costigliole ringrazia, la presentazione del nuovo brand promozionale adottato dalla nuova amministrazione, la presentazione della nuova associazione produttori del barbera e il concorso “fuoridea”per i ragazzi, ideato anche per inaugurare il nuovo parco giochi all’interno del parco.

In sinergia con la Fondazione Piemonte dal Vivo ed il Teatro degli Acerbi, dal 17 di luglio si sono susseguite 7 rappresentazioni teatrali.

Grazie alla direzione artistica di Fabrizio Nastasi Agenzia IMAGO VFX, con la collaborazione dell’ archivio nazionale cinema impresa, cineteca di Bologna, cineteca nazionale cinema archivio, con il patrocinio della Fondazione compagnia San Paolo, Regione Piemonte e al prestigioso riconoscimento del comitato delle celebrazioni per il centenario di Federico Fellini “Fellini cento” si è avviata la rassegna di importanza mondiale “ricordando Fellini”.

Negli ampi locali interni al castello è stata allestita dall’11 luglio al 30 agosto una mostra di disegni curata da Corneglio hobby in ricordo del grande artista scomparso “omaggio a Fellini dal disegno al sogno ” inaugurata dall’unica nipote Francesca Fabbri Fellini e nel parco del castello si è sperimentata con successo una grande stagione di cinema all’aperto, ci sono state su schermo gigante 5 proiezioni , di grandi Kolossal dell’artista romagnolo oltre ad un cortometraggio inedito . Il gruppo “Caronte “ il 19 settembre ha chiuso gli eventi all’aperto a San Michele con una riedizione dei brani dei Beatles con lo spettacolo “let it be”.

Le iniziative dell’estate 2020 si sono concluse con una mostra allestita all’interno del castello riservata agli artisti costigliolesi “RorArte”.

Sull’entusiasmo di quanto fatto, l’Assessorato cultura assessore laura Bianco e il consigliere delegato Chiara Cirio. Con una assoluta attenzione a non pesare troppo sui bilanci comunali come si è già fatto lo scorso anno, stanno già lavorando ad una nuova stagione che, covid permettendo, si annuncia ancora più interessante di quella passata con una nuova formula e con la conferma di molti eventi e nuove iniziative nei nostri bellissimi spazi all’aperto per una estate costigliolese sempre in prima linea e di grande popolarità .