A Canelli riapre al pubblico la Biblioteca Monticone

Da lunedì 15 febbraio nuove disposizioni per l’accesso alla Biblioteca G. Monticone.

L’ingresso per prestiti e restituzioni sarà nuovamente possibile senza prenotazione, negli orari di apertura al pubblico: da martedì a giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e al pomeriggio dalle ore 14,00 alle 17,30. Il venerdì la biblioteca sarà aperta solo al mattino, sempre dalle ore 8,30 alle 12,30. Per ora l’apertura del sabato mattina, possibile grazie ai membri del consiglio di biblioteca ed ai volontari, non è ancora stata autorizzata.

Per garantire la sicurezza, potranno accedere ai locali due utenti per volta (più due minori), che dovranno indossare la mascherina ed igienizzare le mani all’entrata delle sale. Si raccomanda di non protrarre troppo la permanenza per poter garantire l’accesso a più persone.