Week end, scatta la zona arancione: le regole in vigore

Week end in arancione.

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, è in vigore l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020).

Spostamenti

Saranno consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune.

Negozi

Bar e ristoranti possono effettuare solo servizio di asporto e consegna a domicilio, sono chiusi i centri commerciali. Restano aperti alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole, anche all’interno degli stessi centri commerciali.

Sport

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis). Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Per maggiori informazioni clicca qui —> FAQ GOVERNO AGGIORNATE

Da lunedì 11 gennaio il Piemonte tornerà in zona gialla con i limiti come quelli in vigore nelle giornate del 7 e 8 gennaio.