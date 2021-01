Walter Nicoletti insignito del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti come miglior attore e produttore emergente

L’attore e produttore materano Walter Nicoletti, fondatore di Voce Spettacolo, realtà culturale con cui Atnews collabora, è stato insignito del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti come miglior attore e produttore emergente.

Il Premio Vincenzo Crocitti, ideato e condotto da Francesco Fiumarella, è giunto alla ottava edizione. Questo evento, diventato ormai un appuntamento annuale fisso per il cinema italiano e per la Città di Roma, è dedicato al grande caratterista Vincenzo Crocitti, noto soprattutto al grande pubblico per la sua fantastica prova al fianco di Alberto Sordi ne “Il Borghese Piccolo Piccolo” che gli valse la vittoria del “David di Donatello” e del “Nastro D’Argento”.

Il premio si è conquistato nel corso degli anni una sua identità e ha visto tra i premiati delle scorse edizioni anche artisti del calibro di Marcello Fonte, Alessandro Borghi, Paolo Genovese, Elena Sofia Ricci, Cinzia TH Torrini, Stefano Fresi, Monica Ward, e tanti altri.

“E’ con un sentimento di onore – dichiara Nicoletti – che ricevo questo Premio Internazionale. Onorato di far parte della grande tradizione di artisti che lo hanno ricevuto nel passato. Onorato di essere parte dell’eredità di Vincenzo Crocitti, attore indimenticabile ed indimenticato. Ringrazio il Patron Francesco Fiumarella, unitamente al Comitato Direttivo, per il Premio che oggi mi conferiscono e per l’attenzione che hanno dimostrato nei confronti del mio percorso artistico”.

“L’intento di perseguire l’obiettivo delle premiazioni anche in quest’anno così difficile – dichiara Fiumarella – è stato principalmente quello di continuare a stimolare gli artisti e quanti dediti al mondo del cinema e della cultura per non abbattersi, per non rinunciare a credere nel loro lavoro, per continuare a sognare e come fanciulli credere che un mondo migliore si potrà sempre costruire. I Premi di questa edizione sono stati tutti fortemente voluti soprattutto dall’autore che insieme alla Direzione hanno meticolosamente visionato i curricula di migliaia di artisti e intellettuali nelle varie categorie compresi i candidati del bando flash che ha preceduto le assegnazioni in modalità virtuale”.

Atnews, fin dai suoi albori, collabora con Voce Spettacolo come media partner di Voce Spettacolo film festival.