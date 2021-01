Villanova d’Asti, sostegno alla locazione: termine di consegna delle ricevute di pagamento affitto

L’Amministrazione di Villanova d’Asti rende noto a coloro che hanno presentato richiesta di contributo per il sostegno alla locazione 2019-2020 entro il 30/09/2020, che le ricevute di pagamento relative alle ultime mensilità del 2020 devono essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Villanova d’Asti entro e non oltre il 20 gennaio 2021. Non saranno prese in considerazione ricevute presentate oltre tale data.

La modalità di consegna preferibile è tramite mail a protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it; per chi non potesse può consegnare i documenti a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villanova d’Asti, previo appuntamento fissato telefonicamente al 0141.946085; i residenti in Comuni dell’ ambito diversi da Villanova d’Asti, potranno in alternativa consegnare le ricevute presso il proprio Comune di residenza, secondo le modalità di accesso agli uffici stabilite dai singoli Comuni.