Villanova d’Asti negli scatti di un giovane che vuole fare conoscere la bellezza del suo paese

Guardarsi intorno con spirito critico, osservando e cogliendo la bellezza che c’è intorno a noi: gli attenti lettori di ATnews sanno che promuovere la bellezza del territorio è una mission che portiamo avanti da anni, anche insieme ai giovani, con progetti di alternanza scuola lavoro.

Con grande piacere sono giunte in redazione delle foto scattate dal giovane Alessio Colitti, quattordicenne di Villanova d’Asti.

“Vi scrivo perché vorrei fare vedere le bellissime cose che ci circondano, come i bei panorami del proprio paese” ci spiega il giovane fotografo che è stato ispirato dal poeta villanovese Max Ponte, molto attivo nella promozione del suo territorio.

È così il giovane ha preso consapevolezza della bellezza del suo paese che ha iniziato ad immortalare nelle foto per farlo conoscere anche ai suoi coetanei che “si perdono certe cose” sottolinea.

“Ringrazio molto anche il mio sindaco Christian Giordano per il grande insegnamento verso il paese e per la sua grande disponibilità verso me e la mia grande passione.”

Le foto sono state scattate tra il 18 e il 31 dicembre 2020.