UTEA, i corsi online che partiranno da febbraio

I corsi UTEA, per l’anno 2021, si terranno solo nella modalità “on-line”, a partire dal mese di febbraio, e seguendo il calendario del libro-corsi.

I corsi di nordic walking previsti ad Asti (F26 e F27) e Moncalvo (KF1005 e KF1006) si effettueranno. Sono in via di definizione quelli previsti nei comuni di Castello di Annone, Cortanze e San Damiano. Per poter partecipare a questi corsi è necessario presentare il certificato medico.

Le lezioni previste nei mesi da ottobre a gennaio, che non sono state svolte a causa della pandemia, saranno recuperate all’interno della nuova programmazione. I corsi non attivati saranno rimborsati.

“Auguriamo a docenti e corsisti buon lavoro, nell’attesa e nella speranza che l’anno accademico 2021/22 possa svolgersi , come tutti auspichiamo, in presenza e sicurezza” è l’augurio del presidente Utea Pier Giorgio Bricchi.

Di seguito i corsi che saranno attivati:

A07 Geopolitica – Edoardo Angelino dal 09.02.2021

A10 La storia del jazz italiano – Felice Reggio dal 10.02.2021

A11 La terra di mezzo – Alberto Banaudi dal 12.02.2021

A12 Le mafie – Antonio Borgia dal 05.02.2021

A20 Storia dell’arte – Maria Teresa Barolo dal 17.02.2021

D06 Grandi processi italiani del dopoguerra – Fabrizio Brignolo dal 04.02.2021

E02 Conversazione inglese A – Louise Sweet dal 01.02.2021

E11 Lingua inglese sez. A (secondo livello base) Giulia Gianotti dal 03.02.2021

E11 bis Lingua inglese sez. A (secondo livello base) Giulia Gianotti dal 03.02.2021

E12 Lingua inglese sez. A (secondo livello avanz.) Giulia Gianotti dal 05.02.2021

E12 bis Lingua inglese sez. A (secondo livello avanz.) Giulia Gianotti dal 05.02.2021

E13 Lingua inglese sez. A (terzo livello) Giulia Gianotti dal 04.02.2021

E15 Lingua inglese sez. B (secondo livello) Monica Quirino – Polyglot dal 02.02.2021

E17 Lingua inglese sez. B (terzo livello B) Federica Cussotto – Polyglot dal 05.02.2021

E22 Lingua tedesca (secondo livello) Tiziana Liuzzo dal 05.02.2021

K0601 Lingua inglese (Comune di Cortanze) Giulia Gianotti dal 01.02.2021

K1001 Ginnastica dolce ( Comune di Moncalvo) Cinzia Bologna dal 03.02.2021

Per informazioni: 0141437247; info@utea.it