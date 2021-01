Una bottiglia di Barbera per celebrare gli 85 anni dell’Unione Industriale della Provincia di Asti

“Il 2020 appena concluso, in considerazione dell’85° anno della fondazione dell’Unione Industriale, nel nostro immaginario avrebbe dovuto essere un anno di celebrazioni, di occasioni per ricordare i nostri trascorsi ed anche dare corso a progetti per il futuro” – il commento del Presidente Amalberto.

“La pandemia ci ha costretti a ripensare in chiave diversa molti dei nostri progetti ma non abbiamo voluto abbandonare quello di ricordare un traguardo così importante della vita associativa dell’Unione Industriale. Per celebrare gli 85 anni della nostra Associazione e le Aziende ad essa associate abbiamo quindi realizzato, grazie al supporto di O-I Italy Spa, una bottiglia commemorativa in cui è stata imbottigliata una Barbera d’Asti superiore, vino che rappresenta l’eccellenza della produzione delle aziende vinicole astigiane”.

“In un momento di difficoltà e fragilità come quello che stiamo attraversando – conclude il Presidente Amalberto – ricordare il percorso fatto dall’Unione Industriale e dalle aziende ad essa associate negli ultimi ottantacinque anni, auspico possa contribuire a dar ulteriore forza agli imprenditori nell’affrontare con ancora maggior determinazione questo periodo complesso, scommettendo ancora e nonostante tutto, sul futuro”