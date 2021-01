Un nuovo servizio informatico dell’INPS semplifica la vita dei disabili

Da oggi è disponibile sul sito dell’INPS il nuovo servizio di generazione di QR code che attestano lo stato di invalidità civile della persona. E’ Salvatore Bullara, della Cisl FP Alessandria Asti, ad illustrare il nuovo servizio.

“Il QR code può essere considerato come l’evoluzione del codice a barre e rispetto a questo può raccogliere molte più informazioni. – illustra – Attraverso la generazione di un QR code personalizzato sulla pagina dell’INPS la persona con disabilità che ha bisogno di attestare il suo status di invalido per ottenere le agevolazioni previste dalle normative non dovrà più portare con se tutta la documentazione che attesti il suo status, in quanto sarà sufficiente esibire il QR code. Il QR code viene generato in formato *.pdf e può essere sia stampato su carta che salvato sul proprio cellulare e portato sempre con se.”

Oltre all’attestazione della disabilità, laddove per la concessione del beneficio fossero necessari altri dati sul giudizio sanitario o sul grado di invalidità civile, l’Ente che ne ha bisogno, attraverso la propria autenticazione al servizio, inquadrando il QR code e seguendo la procedura potrà ottenere anche tali dati.

Tutte le informazioni del caso sono reperibili sul sito dell’INPS all’indirizzo Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status (inps.it)

Per saperne di più scarica la -> Brochure QR-code