Un inizio di febbraio ricco di proposte ed eventi per la Cooperativa della Rava e della Fava

Prima parte di febbraio ricchissima di proposte ed eventi targati Rava e Fava.

Fino al 7 febbraio alla Bottega di via Cavour 83 le protagoniste saranno le tisane Altromercato: presentazione della linea completa di miscele di erbe officinali delle filiere eque e solidali.

Da questo mese le proposte di cosmesi bio vegetali raddoppiano: oltre alla bottega anche il punto vendita di piazza Torino 14 andrà a presentare la propria linea; dal 4 al 14 focus sui prodotti antietà per la cura della nostra pelle. In bottega troverete i prodotti della linea Natyr mentre al NaturaSì di piazza Torino quelli della storica azienda Weleda.

Dal 11 al 21 in bottega scendono in campo i ‘Giusti Biscotti’ a marchio Altromercato: nuovo nome, nuove ricette e nuovo imballaggio riciclabile al 100%.

Sabato 13 in piazza Torino giornata dedicata ad un’antica varietà di grano duro, il Triticum Turanicum, trasformato in pasta, pane in cassetta e fette biscottate. Andremo a conoscere le caratteristiche di questo cereale e tutta la filiera del ‘Seme Libero’.

Proseguono le attività dei nostri partner a Costigliole d’Asti con ‘Qualcosa di Buono’ e a San Damiano d’Asti con ‘Qualcosa di Giusto’: i due punti vendita grazie all’impegno della Cooperativa Sociale LeAli e dei volontari del Gruppo per l’Autogestione garantiscono l’apertura di alcune giornate sul proprio territorio. In allegato gli orari ed i riferimenti.

Le candidature per poter essere selezionati al Servizio Civile Universale in Bottega Altromercato sono prorogate al 15 febbraio: bisogna utilizzare la piattaforma ministeriale per iscriversi. Per consultare le novità di Febbraio della Bottega Rava e Fava di Asti clicca –> QUI