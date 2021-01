Un fiore al cancello della sinagoga di Asti per la Giornata della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, per ricordare le vittime dei campi di sterminio nazisti 1943-1945, singoli cittadini o rappresentanti di varie associazioni ed enti astigiani, porteranno un fiore al cancello della Sinagoga di Asti, in via Ottolenghi.

Tra loro ci saranno anche alcuni rappresentanti dell’Associazione Via Madre Teresa di Calcutta che ha aderito a questa iniziativa spontanea.

“Questa iniziativa è partita da tante persone, “dal basso”, col passaparola ed anche noi abbiamo aderito – spiega Angelo Gragnolati, portavoce della vivace Associazione – “l’invito è di deporre un fiore davanti al cancello, entro mercoledì 27 gennaio, magari legarlo all’inferriata. Se non avete fiori, posate una pietra sul muretto: è il modo degli ebrei di dire “sono stato qui, vi penso”. Si tratta di un’iniziativa senza sigle, concedetemi tuttavia di segnalare che i fiori del volantino sono autentici, raccolti da due persone dell’associazione Via M. Teresa di Calcutta Asti nell’area verde che il sodalizio cura da sette anni.”