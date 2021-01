Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia, la fortuna sfiora l’Astigiano

Sono state estratte nel corso della serata del 6 gennaio, le serie e i numeri dei 130 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020.

Il biglietto vincente il primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto a Pesaro (PU). Niente da fare per l’Astigiano, quest’anno non sono stati estratti biglietti venduti nella nostra provincia, che è stata sfiorata dalla fortuna: un premio di terza categoria è stato venduto nella vicina Felizzano, in provincia di Alessandria.

Ecco tutti i premi (Serie, numero, località, provincia, premio)

PRIMA CATEGORIA

E 409084 PESARO PU 5.000.000,00

G 162904 PRIZZI PA 2.000.000,00

A 066635 GALLICANO NEL LAZIO RM 1.000.000,00

D 114310 ALTAVILLA IRPINA AV 500.000,00

A 211417 CAVARZERE VE 250.000,00

SECONDA CATEGORIA

L 361795 CAMMARATA AG 50.000,00

F 031174 ROMA RM 50.000,00

C 145481 TERAMO TE 50.000,00

L 488089 ROMA RM 50.000,00

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO 50.000,00

F 342799 ROMA RM 50.000,00

M 228397 ROMA RM 50.000,00

F 399795 GENOVA GE 50.000,00

L 297508 OMEGNA VB 50.000,00

F 496538 MESSINA ME 50.000,00

B 275673 PORTICI NA 50.000,00

G 239632 CATANIA CT 50.000,00

L 433512 BOLOGNA BO 50.000,00

A 108977 SAN VENDEMIANO TV 50.000,00

F 145395 ALES OR 50.000,00

C 378784 CASORIA NA 50.000,00

L 421708 ROMA RM 50.000,00

E 204241 PAVIA PV 50.000,00

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI 50.000,00

L 252078 TORINO TO 50.000,00

L 353476 REGGIO EMILIA RE 50.000,00

L 295715 BISACCIA AV 50.000,00

M 119165 MORRO D’ORO TE 50.000,00

A 439501 CUNEO CN 50.000,00

D 185616 TORINO TO 50.000,00

TERZA CATEGORIA

M 159663 ADELFIA BA 25.000,00

B 159086 LAINATE MI 25.000,00

I 218661 FANO PU 25.000,00

I 366023 POLLEIN AO 25.000,00

C 272492 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 25.000,00

E 111613 ROMA RM 25.000,00

I 298717 ROMA RM 25.000,00

L 143267 CAMPAGNA SA 25.000,00

G 297842 AVELLINO AV 25.000,00

G 403211 ROMA RM 25.000,00

A 234746 ANCONA AN 25.000,00

B 270200 CARRARA S. GIORGIO PD 25.000,00

A 275798 FELIZZANO AL 25.000,00

C 484438 TORINO TO 25.000,00

A 261970 SAN LORENZO RC 25.000,00

B 333182 ROVIGO RO 25.000,00

C 311257 FERRARA FE 25.000,00

B 425929 GRASSOBBIO BG 25.000,00

E 170643 SANGUINETTO VR 25.000,00

E 410691 PIACENZA PC 25.000,00

A 474184 PRATO PO 25.000,00

M 316769 GIOIA TAURO RC 25.000,00

L 101746 GRIGNO TN 25.000,00

C 065718 CHIETI CH 25.000,00

I 171075 BARI BA 25.000,00

A 037184 POTENZA PZ 25.000,00

M 130517 TORINO TO 25.000,00

L 115949 CAMPAGNA SA 25.000,00

B 491291 NAPOLI NA 25.000,00

F 271669 GALLIPOLI LE 25.000,00

L 254624 ROMA RM 25.000,00

G 489797 TREVISO TV 25.000,00

F 131398 LATINA LT 25.000,00

A 444918 BIELLA BI 25.000,00

C 179560 FIRENZE FI 25.000,00

A 073912 VIGNOLA MO 25.000,00

A 493362 BOLOGNA BO 25.000,00

G 029084 SAN NICOLA LA STRADA CE 25.000,00

E 254588 ATRIPALDA AV 25.000,00

F 404334 SALA CONSILINA SA 25.000,00

B 002818 SORRADILE OR 25.000,00

E 430774 NAPOLI NA 25.000,00

D 393708 GUIDONIA MONTECELIO RM 25.000,00

D 156599 CASALECCHIO DI RENO BO 25.000,00

C 385950 MONTEVIALE VI 25.000,00

D 063332 GENOVA GE 25.000,00

D 149549 URI SS 25.000,00

E 453982 ROMA RM 25.000,00

M 022077 ASIAGO VI 25.000,00

G 334987 PAVIA PV 25.000,00

C 479075 TERNI TR 25.000,00

M 118900 GALLICANO NEL LAZIO RM 25.000,00

G 346516 RIVA DEL GARDA TN 25.000,00

C 487181 GENOVA GE 25.000,00

D 034359 CHIETI CH 25.000,00

C 188034 RUVO DI PUGLIA BA 25.000,00

F 245030 FERNO VA 25.000,00

E 113478 VITERBO VT 25.000,00

319457 ROMA RM 25.000,00

L 164581 VALMONTONE RM 25.000,00

M 412019 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 25.000,00

C 148602 FIORENZUOLA D’ARDA PC 25.000,00

A 375159 QUARTO NA 25.000,00

A 418190 TRECASTELLI AN 25.000,00

G 021076 VAREDO MB 25.000,00

I 109460 GORGONZOLA MI 25.000,00

D 264635 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI 25.000,00

E 170992 MILANO MI 25.000,00

G 250912 PATTI ME 25.000,00

E 193500 PORTO RECANATI MC 25.000,00

D 260633 ORIA BR 25.000,00

C 165838 L AQUILA AQ 25.000,00

C 411760 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 25.000,00

F 160037 MILANO MI 25.000,00

E 032451 ASSAGO MILANO FIORI MI 25.000,00

F 416467 MILANO MI 25.000,00

B 336589 PINEROLO TO 25.000,00

L 107179 CASTELLAMONTE TO 25.000,00

E 445601 VILLARICCA NA 25.000,00

A 114576 ROMA RM 25.000,00

C 216365 CARPI MO 25.000,00

M 339462 VILLA DI BRIANO CE 25.000,00

L 219656 SALERNO SA 25.000,00

D 229974 FIANO TO 25.000,00

E 167706 NERVIANO MI 25.000,00

C 006531 MILANO MI 25.000,00

L 228727 CARAGLIO CN 25.000,00

E 416953 PARMA PR 25.000,00

D 126185 NAPOLI NA 25.000,00

M 307104 CARONNO VARESINO VA 25.000,00

M 287774 CALTANISSETTA CL 25.000,00

A 122722 TEANO CE 25.000,00

C 412078 ROMA RM 25.000,00

G 473977 VEZZANO LIGURE SP 25.000,00

F 348579 NOCERA INFERIORE SA 25.000,00

A 041949 COMACCHIO FE 25.000,00

I 109597 BOLOGNA BO 25.000,00

A 277834 COLOGNE BS 25.000,00

D 317723 PISA PI 25.000,00

L 303841 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ 25.000,00