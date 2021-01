Test sierologici, tamponi rapidi e tanto altro alla Farmacia Don Bosco di Asti

Presso la Farmacia Don Bosco, in Piazza Vittorio Veneto, ad Asti, continua il servizio per conoscere la propria “situazione Covid19” con i test sierologici rapidi ed i tamponi radipi della Regione Piemonte.

Il servizio è aperto a tutti e si può accedere previa PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA al 0141 212846. Il tampone, o il test sierologico, sarà eseguito presso la Farmacia da un infermiere che rilascerà l’esito immediato, in un quarto d’ora.

Il tampone rapido permette di capire la presenza del virus nelle vie respiratorie nel momento in cui viene effettuato, mentre con il test sierologico rapido si può capire se si è già entrati in contatto con la malattia in quanto rileva la presenza degli anticorpi IGG e IGM. Entrambi servono per accertare una eventuale positività.

Il risultato del test verrà anche inserito automaticamente nella piattaforma Covid della Regione Piemonte, consultabile dal proprio medico di base. In caso di positività scatteranno le procedure per effettuare ulteriori controlli.

Ricordiamo che ai servizi si può accedere previa PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 0141 212846.

Ma mentre tutti insieme si combatte contro il virus non bisogna dimenticarsi di prendersi cura di sè. Per questo è in arrivo alla Farmacia Don Bosco la linea di prodotti dietetici Foodspring, per prendersi cura del benessere fisico, per la salute, per dimagrire e per lavorare sullo sviluppo muscolare.

E non finisce qui. Per preziosi consigli il 28 gennaio, al mattino, è possibile avvalersi della consulenza della Nutrizionista FAP, presso la Farmacia Don Bosco. Il servizio è disponibile su prenotazione. Per info e costi: 0141 212846.

Vi anticipiamo inoltre che il 16 febbraio, al mattino, si potrà effettuare un importante controllo con l’analisi della pressione oculare. Anche in questo caso, per info e prenotazioni: 0141 212846.