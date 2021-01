Terzo open school online all’Istituto Giobert di Asti

Si svolgerà sabato 9 gennaio, dalle 15 alle 17, il terzo appuntamento organizzato dall’Istituto Giobert di via Gandolfino Roreto, ad Asti, per presentare la propria offerta formativa agli studenti in procinto di scegliere quale percorso superiore intraprendere.

Nel corso dell’incontro, che si svolgerà virtualmente, sarà possibile ascoltare e porre domande sugli indirizzi dell’Istituto e sulle modalità di iscrizione. Uno spazio speciale sarà riservato al nuovo indirizzo LOGISTICO ed all’indirizzo TURISTICO.

Nel frattempo tutti gli studenti e le famiglie interessate potranno consultare, prima della sessione di OPEN SCHOOL di sabato 9 gennaio, un PORTALE dedicato che contiene: un video di visita virtuale dei locali dell’Istituto, in cui si potrà “camminare” nei corridoi, nelle aule e nei laboratori; un video di testimonianze di studenti del Giobert ancora frequentanti; un video di ex allievi, oggi diventati dirigenti importanti o universitari di successo e, infine, il video SANDBOX, che illustra un esempio di didattica innovativa di realtà aumentata.

Per iscriversi alla OPEN SCHOOL virtuale seguire le istruzioni presenti sulla HOME PAGE del sito www.giobert.edu.it