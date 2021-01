Tempo di bilancio per i donatori di sangue canellesi della Fidas Canelli: “701 volte grazie per le donazioni 2020”

In momento molto delicato per l’Italia e per la salute di tutti a causa del Covid19 il gruppo dei donatori di Sangue di Canelli tira un bilancio dell’anno 2020 e si prepara ad affrontare le nuove necessità del 2021 in uno scenario che mai nessuno si sarebbe immaginato.

Nel corso dell’anno 2020 il mondo della donazione di sangue ed in modo particolare quello del gruppo canellese nato 1958 ha dovuto affrontare un cambiamento epocale, modificando in tre mesi metodi, tradizioni che si portavano avanti da oltre mezzo secolo. Prima la prenotazione obbligatoria telefonica, nuovi metodi di igienizzazione della sede, nuovi dpi per il personale medico, digitalizzazione sempre maggiore di tutti passaggi della donazione, la suddivisione in 14 donatori ogni ora, per chiudere con l’ulteriore scelta di approdare su una nuova piattaforma di prenotazione digitale il cosiddetto salto 4.0.

Ma queste scelte hanno premiato con questi dati: ”Nel 2020 sono stati eseguiti 12 prelievi che hanno fruttato 701 sacche di sangue, solo 8 in meno rispetto al 2019. Sono stati 34 i nuovi candidati donatori di questi 28 hanno donato per la prima volta nello scorso anno. Inoltre sono state effettuate 112 prelievi in aferesi, donazione selettiva di sangue, cui sono stati sottoposti solamente selezionati donatori, appartenenti a particolari gruppi sanguigni (A, B, AB). Questi i dati che fotografano bene l’andamento annuale evidenziando – continuano dalla Fidas – che i donatori canellesi hanno recepito molto bene i cambiamenti ed hanno continuato a donare in modo costante e puntuale durante tutto l’anno. A tutti loro deve andare il nostro più sentito ringraziamento.”

“E proprio per sottolineare il nostro GRAZIE – dice il presidente Mauro Ferro – che abbiamo realizzato la nostra campagna pubblicitaria con i grandi manifesti con lo slogan “La Fidas di Canelli dice 701 volte Grazie di cuore donatori che hanno donato nel difficile 2020 “un modo semplice ma sincero per sottolineare l’importanza del loro impegno e generosità.

In attesa del vaccino anticovid 19, di cui è iniziata in questi giorni la somministrazione, è fondamentale continuare a donare – conclude il presidente – per garantire la giusta quantità di sangue per il fabbisogno della collettività, in modo particolare per la futura ripresa nel 2021 degli interventi ad oggi fortemente ridotti.”

Nella sede Fidas servirebbe della nuova strumentazione in modo particolare delle bilance. Le nuove norme nazionali impongono che la donazione deve essere interamente tracciata dall’arrivo del donatore che compila la scheda digitale alla chiusura della sacca terminata la donazione mediante un nuovo sistema informatizzato wi.fi di ultima generazione. Attualmente il gruppo dispone di tre di queste bilance, ma ne servirebbero altre 5 per dotare la sala prelievi di quelle mancanti. “Purtroppo – dicono dalla Fidas canellese – il costo di ogni bilancia supera i € 1.300. Una spesa non indifferente per le casse del gruppo. Se ci sarà possibile con le offerte di privati ed aziende cercheremo di comprarne almeno qualcuna.”

Per chi volesse maggiori informazioni potrà contattare il numero 334-5057318 o inviare una mail a canelli@fidasadsp.it.

Prossimo appuntamento per la donazione sarà domenica 7 FEBBRAIO 2021 ore 8,30-12,00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://appuntamentoweb.it/rt/fgc/