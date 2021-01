Super-Ecobonus, la minoranza: “Il settore Urbanistica di Asti è in grado di far fronte alle richieste?”

In un’interrogazione i consiglieri di minoranza ( Angela Quaglia, Mario Malandrone, Massimo Cerruti, Giorgio Spata, Davide Giargia, Martina Veneto, Maria Ferlisi, Luciano Sutera, Dolce Giuseppe, Angela Motta, Michele Anselmo, Mauro Bosia) chiedono all’Amministrazione se il settore Urbanistica del Comune è in grado di far fronte alle numerose richieste che verosimilmente arriveranno da cittadini e imprese per poter usufruire del super bonus del 110% stanziato dal Governo.

La minoranza evidenzia come il settore Urbanistica già da tempo lamenta una cronica mancanza di personale e chiede in particolare: di quanto personale dispone ad oggi il settore Urbanistica; di quanti tecnici è dotato il Comune di Asti per far fronte alle esigenze; quanto personale tecnico sarebbe necessario; quali sono i tempi (ad oggi) per rispondere alle richieste (pratiche, appuntamenti ecc); quali sarebbero i tempi stimati in caso di richieste del superbonus; in che modo il processo di digitalizzazione può agevolare le risposte del Comune; come si pensa di far fronte alla situazione; se non si ritiene che sia necessario provvedere al reclutamento di nuovo personale, da formare appositamente, in modo da accelerare le risposte ai cittadini.