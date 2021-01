Stanno migliorando le condizioni di salute di Quartos, il “re del canile” di Asti

“Superdog”, così si legge sulla pettorina di Quartos, il pastore maremmano ospite del Canile di Asti, in una foto postata su Facebook dall’associazione A.Z.A. (Associazione Zoofila Astigiana).

I volontari AZA, che si occupano del canile, dalla preparazione del cibo alla pulizia dei box, dal trasporto dei cani dai veterinari all’accoglienza del pubblico, alcuni giorni fa avevano lanciato un appello per un raccolta fondi con l’obiettivo di sostenere le spese per le cure di Quartos.

Il cane, ospite del canile dal 2010 che per il suo carattere tutt’altro che semplice è considerato il re del canile, ha infatti una poliradicoloneurite acuta canina: una patologia che lo ha reso improvvisamente tetraplegico ma con possibilità di recupero completa. Potrà tornare a camminare riprendendo la funzionalità degli arti solo in seguito ad un lungo percorso di fisioterapia in una clinica specializzata. I costi per la degenza e la terapia, sono molto elevati, ma grazie alla generosità dei primi donatori è stato possibile avviare il percorso riabilitativo.

Con molto orgoglio e commozione ieri i volontari hanno quindi postato sulla pagina social del canile alcune foto del cane commentando così: “Quartos è di nuovo in grado di tenere su la testa senza supporto. Non riusciva più a stare in questa posizione dal 27 dicembre”. Con questa immagine AZA vuole ringraziare chi ha deciso di dare una mano.

Per sapere come continuare ad aiutare Quartos clicca QUI.