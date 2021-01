Sorpresi a giocare a softair tra Moasca e Calosso: multati per assembramento

Dodici ragazzi si sono ritrovati ieri in una cascina disabitata tra Moasca e Calosso per affrontarsi in una battaglia di softair

Il gruppo è stato però intercettato dai carabinieri della compagnia di Canelli che hanno multato tutti e 12 per non aver rispettato le regole di divieto di assembramento previste nei Dpcm per limitare la diffusione del coronavirus Covid-19, per ognuno di loro, 11 maggiorenni e un minorenne, 400 euro di multa.