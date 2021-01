Sobri, solidali, sfusi: al Natursì di Asti un nuovo impianto per ridurre gli imballaggi

Si amplia la linea degli sfusi al NaturaSì di piazza Porta Torino 14-15 con un nuovo impianto che verrà inaugurato e presentato nella giornata di sabato 30 gennaio.

Legumi, risi, pasta, frutta secca a vendita sfusa che vanno ad arricchire la proposta di “essenziali per natura”, il paniere di oltre 100 alimenti biologici a prezzi accessibili e convenienti. Sono tre le S di questo progetto attivo da ottobre scorso: Sobri, Solidali e Sfusi.

“Come Cooperativa Rava e Fava abbiamo lavorato in questi mesi proprio sull’aumento di offerta degli sfusi per ridurre il più possibile gli imballaggi andando anche a proporre i sacchetti in cotone bio lavabili e riutilizzabili – spiegano i titolari – L’impianto self service è molto funzionale e semplice in modo da venir incontro al consumatore ed il prezzo è favorevole rispetto al confezionato”.

La nuova linea si arricchisce di numerose referenze completando le varietà già presenti. Per i legumi secchi: ceci, piselli, fagioli borlotti e lenticchie; cereali in chicchi: orzo perlato, 6 tipi di riso, miglio, zuppa farro e cicerchia e fiocchi di avena; frutta secca: mandorle sgusciate ed uvetta sultanina.

La vendita degli sfusi nel supermercato biologico di piazza Torino comprende inoltre i detersivi, il vino e le uova ed è in fase di continuo ampliamento.