Servizio civile per un’economia solidale ad Asti: come fare per candidarsi

Il progetto di servizio civile denominato “OP.S! Operazione sostenibilità: giovani per una economia solidale giovani per una economia equa e solidale in Liguria e Piemonte” arriva anche ad Asti, presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour.

Il progetto prevede un ampio numero di attività in bottega ma non solo: dalle proposte didattiche nelle scuole alla promozione di progetti di commercio equo e solidale e turismo responsabile, dall’organizzazione di eventi alla gestione della comunicazione social e tante altre attività di economia solidale.

“Svolgere il SCU seguendo il nostro programma ti consentirà di:

Aggiungere un’esperienza qualificante al tuo bagaglio di conoscenze.

Dare un contributo per accrescere le potenzialità delle organizzazioni di economia solidale.

Sviluppare attività culturali, didattiche e formative volte alla promozione di un’altra economia possibile, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, basata su una cultura di consumo responsabile e solidale.

Supportare in modo concreto le iniziative quotidiane per un’economia di giustizia” spiegano dalla Cooperativa della Rava e della Fava.

Per informazioni 0141-321869 altromercato@ravafava.it www.ravafava.it

Le candidature vanno inoltrate entro l’8 febbraio 2021 tramite piattaforma on line del Servizio Civile Universale https://domandaonline.serviziocivile.it/

Locandina Servizio Civile Universale Rava Fava 2020-2021