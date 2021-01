Servizio civile al Consorzio Cisa Asti Sud di Nizza Monferrato: quattro posti disponibili

Il C.I.S.A.- Asti Sud di Nizza Monferrato ricerca 4 operatori volontari, tra i 18 e i 28 anni di età, per l’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale: “Soggetti fragili: a domicilio si può!”, realizzato in co-progettazione con il Comune di Asti ed il Co.ge.sa.

Il progetto intende offrire un’occasione per intraprendere un percorso di crescita personale e sociale, in un contesto di solidarietà e aiuto a soggetti in condizione di disagio. I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando Nazionale e della patente di guida categoria “B”. Il territorio di azione coincide con i 40 Comuni aderenti al Consorzio. Gli ammessi al servizio, per un impegno orario di 25 ore settimanali, percepiranno un compenso mensile di € 439,50 e seguiranno un percorso di formazione che verrà svolto all’interno delle ore di attività. La durata del progetto è di 12 mesi.

C’è tempo fino alle 14 del 15 febbraio 2021 per presentare domanda sulla piattaforma internet https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per maggiori informazioni sul progetto, sul Bando per la selezione degli operatori volontari, sulla modalità di presentazione della domanda (che dovrà essere effettuata esclusivamente online solo attraverso la Piattaforma DOL, previo possesso dello SPID o delle credenziali rilasciate dal Ministero a seconda della condizione dell’aspirante candidato), sulle modalità di selezione, consultare il sito del Consorzio www.cisaastisud.it o telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 al numero di telefono 0141.7204204.