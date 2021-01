Servizio Civile, 10 posti disponibili alla Croce Verde di Nizza Monferrato

Tra i 385 posti disponibili in Piemonte nelle Pubbliche Assistenze Anpas, 10 sono a disposizione della Croce Verde di Nizza Monferrato, di cui una parte riservata anche alle persone con bassa scolarizzazione.

Il servizio civile è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti e può riguardare l’ambito di soccorso in emergenza 118, con il progetto “Corro e Soccorro”, ma anche il trasporto infermi per i servizi di tipo socio sanitario, con “Mi prendo cura di te”.

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 439,50 euro. La presentazione delle domande avviene esclusivamente su piattaforma online DOL https://domandaonline.serviziocivile.it e la scadenza è l’8 febbraio 2021 alle ore 14, salvo proroghe. L’accesso alla piattaforma online DOL per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider).

“Si tratta di un impegno minimo, di circa 25 ore alla settimana, che, però, può fare la differenza. Attraverso questa esperienza i ragazzi potranno crescere e imparare insieme”, commenta il presidente Piero Bottero.

In passato sono diversi i ragazzi che hanno partecipato a bandi e progetti di crescita con la Croce Verde nicese, portando nel cuore ancora oggi quell’esperienza. Per ricevere tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria della Croce Verde al numero 0141/726390, all’indirizzo mail info@croceverdenizza.it o recarsi direttamente nella sede di via Gozzellini 21.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito: http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/