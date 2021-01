Scuola, mancato pagamento di docente e personale ATA, Chiorino scrive al Ministro Gualtieri

«È molto grave che lo Stato, in qualità di datore di lavoro, si mostri inadempiente nei confronti dei precari della scuola», dichiara l’assessora regionale all’Istruzione Elena Chiorino a fronte del mancato pagamento al personale docente e Ata assunti con contratto Covid dei mesi di settembre ed ottobre.

«Non possiamo dimenticare – prosegue Chiorino – che sono una categoria “fragile” dal futuro lavorativo incerto. Dietro a delle professionalità vi sono delle famiglie che, con grandi sacrifici, spesso si sono trasferite in Piemonte da altre regioni, per un lavoro, seppur temporaneo. Siamo davanti all’ennesima circostanza tanto inverosimile quanto intollerabile: quest’oggi, infatti, ho scritto una lettera al Ministero per chiedere un aggiornamento della situazione e che siano date delle risposte certe a chi le attende da mesi».