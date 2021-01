Scade il termine per sottoscrivere l’assicurazione Inail contro gli infortuni domestici

Una legge a elevato impatto etico e sociale. Da più di 20 anni l’ordinamento italiano riconosce con legge, la n. 493 del 1999, sotto il profilo professionale, l’impegno di quanti svolgono attività per la cura della casa e del nucleo familiare, purché in modo abituale, esclusivo e gratuito.

Si tratta di una legge a elevato impatto etico e sociale che valorizza la dedizione e il senso di responsabilità di chi svolge quotidianamente e a tempo pieno il proprio lavoro tra le mura domestiche, equiparandolo, dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, a quello svolto fuori casa.

Un obbligo e allo stesso tempo un’opportunità. La legge 493, che tra l’altro per prima ha introdotto in Europa il tema della tutela contro i rischi da infortuni derivanti dal lavoro domestico, impone un obbligo assicurativo che porta con sé un’importante opportunità di salvaguardia della propria salute. Infatti, come spiega Giovanni Asaro, Direttore regionale Inail, “Le persone che svolgono attività di lavoro domestico rappresentano una categoria di lavoratori particolarmente esposti a molteplici condizioni di rischio, tipiche dell’ambiente in cui operano, come conferma il numero di infortuni registrati in ambito domestico dall’Istat: 943.000 nel 2018 in Italia, di cui 72.000 verificatisi in Piemonte. L’incidenza del rischio – prosegue Asaro – è direttamente collegata alla quantità di tempo trascorso in casa, percepita tra l’altro, erroneamente, come il luogo sicuro per eccellenza; le conseguenze di salute sono traumi di diversa gravità che possono comportare invalidità e, in molti casi, anche la morte. A ciò si aggiunga che le conseguenze economiche di questi infortuni provocano oneri sempre più gravi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale”.

Disinformazione e imprudenza le principali cause. Le cause degli infortuni domestici sono per lo più riconducibili alla disinformazione e a comportamenti imprudenti nell’uso di elettrodomestici, detergenti o prodotti chimici per l’igiene della casa. Inoltre la ripetitività delle azioni quotidiane può abbassare la soglia di attenzione aumentando di conseguenza l’esposizione al rischio.

Promuovere la prevenzione e la responsabilità personale. Aggiunge Giovanni Asaro “Nonostante si verifichino migliaia di infortuni domestici ogni anno, non sono altresì rilevanti le denunce che pervengono all’Istituto da parte dei soggetti assicurati con l’Ente: 471 – dato nazionale – nel 2018, di cui 22 per infortuni domestici occorsi in Piemonte; 652 nel 2019 (47 in Piemonte), segno evidente che si deve ancora fare molta strada per ampliare la platea dei soggetti che si assicurano, anche attraverso una costante sensibilizzazione dei cittadini aventi titolo alla copertura assicurativa e, in genere, attraverso la promozione della prevenzione e della responsabilità personale nei confronti della propria salute”.

On line la nuova guida. Per contribuire ad aumentare l’informazione sui rischi domestici l’Inail ha aggiornato l’opuscolo dedicato all’assicurazione contro gli infortuni domestici scaricabile dal sito www.inail.it. In particolare è presente una sezione dedicata alla prevenzione dove è possibile trovare consigli pratici per evitare gli incidenti più diffusi tra le mura domestiche, legati all’utilizzo quotidiano di fuoco, elettricità, gas e sostanze chimiche e alle cadute, oltre a indicazioni utili nei casi in cui si è soli in casa e si subisce un infortunio di una certa gravità, per il quale non sono sufficienti i rimedi di primo soccorso.