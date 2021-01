San Damiano d’Asti aderisce al progetto “Io me la gioco….contro le dipendenze”

Il prolungarsi del periodo di emergenza sanitaria non ferma l’attivismo dell’amministrazione comunale di San Damiano d’Asti, sempre attenta alle esigenze dei cittadini e ad offrire servizi e opportunità alla popolazione.

E’ ancora possibile presentare la domanda per la selezione di 2 volontari da impiegare presso il Comune di San Damiano d’Asti nel progetto di Servizio Civile e promozione culturale: “Reti di cittadinanza, reti di comunità”; la scadenza è stata spostata al 15 febbraio alle ore 14.00, la domanda si compila on line (sul sito del comune si possono trovare tutte le informazioni https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/servizio-civile-a-san-damiano-bando-per-selezione-2).

L’amministrazione comunale ha aderito al progetto, che vede il comuna di Asti capofila, “Io me la gioco….contro le dipendenze”, una serie di incontri formativi dedicati ai ragazzi dai 15 ai 29 anni, gratuiti e online. Per iscriversi occorre compilare il modulo che si può scaricare dal sito del comune di San Damiano d’Asti (clicca QUI) e inviarlo a: sociale@comune.sandamiano.at.it. C’è una versione per i minorenni e una per i maggiorenni; per i minorenni la compilazione è a carico del genitore. Agli iscritti verrà inviato il link di google meet per seguire l’incontro.

Per informazioni, contattare: Ufficio Servizi Sociali – tel. 0141/97.50.56 int. 2

Per scaricare il calendario incontri (foto sotto) clicca qui —->>>> Calendario_incontri__io me la gioco San Damiano

Lunedì 1 febbraio sarà nuovamente operativo lo Sportello Legale del Cittadino. Il servizio che è completamente gratuito si svolgerà in Municipio dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico Patrimoniale che sostituisce la Tassa per l’Occupazione di Suolo Pubblico (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e il Canone mercatale.

Pertanto, in attesa di approvazione del testo del nuovo regolamento e delle relative tariffe entro il termine previsto dalla legge, il Comune di San Damiano d’Asti comunica che la scadenza del versamento annuale fissata al 31 gennaio non è attualmente in vigore. Di conseguenza le modalità e le scadenze di pagamento del canone annuale sulle occupazioni e sulla pubblicità permanente verranno successivamente comunicate dal Comune che come di consueto provvederà all’emissione e alla spedizione degli avvisi di pagamento.

La giunta sandamianese ha anche deliberato la liquidazione del contributo regionale relativo al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di eduzione e istruzione in oggetto, secondo il criterio con cui è stato quantificato dalla Regione. Al Comune di San Damiano d’Asti è stato assegnato un contributo di € 22.297,12 vale a dire in proporzione al numero di bambini frequentanti alla data del 31/01/2020 e pertanto:

= € 9.694,40= alla Fondazione Scuola dell’Infanzia paritaria Madre Teresa per la gestione e il potenziamento della sezione primavera (10 bambini);

= € 12.602,72= alla Coop La Strada s.c.s., a sostegno dei costi di gestione , attività aggiuntive senza oneri per le famiglie e inserimenti gratuiti nel servizio di Baby Parking Il Melarancio (13 bambini)

Domenica prossima, 31 gennaio, nel centro storico si terrà il mercatino antiquariato dalle 8,30 alle 12,30.

Confermata anche la mostra dei piccoli animali ongi prima domenica del mese, nel frattempo la giunta ha deliberato il nuovo regolamento (per scaricarlo clicca qui —->>>> Regolamento Mostra mercato piccoli animali San Damiano d’Asti)