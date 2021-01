Ruba carte di credito con un complice e fa shopping per 5 mila euro a Sanremo: indagato un astigiano

Alla fine di agosto a Sanremo si è tenuta una gara velica durante la quale i partecipanti, iscritti alla manifestazione sportiva, avevano possibilità di avvalersi di appositi parcheggi individuati nell’area di Porto Vecchio.

Proprio durante la prima giornata di gara uno dei velisti, residente nel milanese, prima di salire a bordo dell’imbarcazione, ha riposto i propri effetti personali, tra cui il portafogli, all’interno del baule dell’autovettura, allontanandosi in mare. Al termine della gara, dopo alcune ore, si è accorto che sul proprio cellulare erano giunti diversi messaggi di sicurezza della banca che lo allertavano di svariate transazioni avvenute nelle ore precedenti in alcuni esercizi commerciali di Sanremo, Arma di Taggia e Imperia, il tutto per un ammontare di circa 5.000 euro.

L’uomo, insospettito e preoccupato per quanto accaduto, si è diretto verso la propria autovettura e, pur non rilevando evidenti segni di effrazione o forzature, ha notato che il portafogli, con all’interno denaro e carte di credito, era sparito. L’uomo si è recato immediatamente in Commissariato per sporgere denuncia e gli uomini della sezione investigativa si sono messi subito alla ricerca dei malfattori.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, in poche ore si è riuscito a ricostruire il modus operandi: appena la vittima si era imbarcata, tre individui erano giunti nei pressi del parcheggio a bordo di un’autovettura e, probabilmente con un congegno elettronico, hanno aperto il porta bagagliaio dell’auto e hanno rubato del denaro e la carta di credito.

Dopo il furto si sono diretti in città per utilizzare le carte appena rubate, acquistando beni del valore ci circa 5.000 euro, in particolare, occhiali da sole, monopattini e due IPhone. Ipotizzando una ripetizione dell’azione criminosa, dato che la gara era ancora in corso, l’auto utilizzata per il primo furto è stata segnalata agli equipaggi della squadra volante che, dopo un paio di giorni, l’hanno bloccata mentre si aggirava in Sanremo.

Nonostante un’iniziale resistenza ed un tentativo di fuga, dopo un rocambolesco inseguimento l’auto è stata fermata in autostrada con a bordo uno dei sospetti, D.A.B, 34 anni, di origini campane, ma residente in Piemonte, già noto alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo.

Anche un secondo complice, D.G.F. 33 anni, di origini piemontesi, è stato successivamente identificato grazie al supporto delle precise testimonianze rese da alcune addette alla vendita che hanno descritto con dovizia di particolari l’uomo che indebitamente aveva utilizzato la carta di credito della vittima per effettuare degli acquisti.

Al termine dell’indagine, il Gip di Imperia, avvalorando le ipotesi investigative di concorso nel furto, l’uso indebito delle carte di credito e resistenza a Pubblico Ufficiale, ha emesso nei confronti dei due individui anche la misura cautelare dell’obbligo di dimora, che gli uomini della sezione investigativa, con l’ausilio di personale della Guardia di Finanza in forza presso le Sezioni di PG della Procura, hanno notificato ai due indagati rispettivamente nella provincie di Torino e di Asti, prevenendo così eventuali future “trasferte” in Liguria.

Fonte articolo www.riviera24.it

Foto di flyerwerk da Pixabay