Rimandato l’inizio della Stagione 2021 del Teatro Alfieri di Asti

In ottemperanza al nuovo DPCM, il Teatro Alfieri di Asti resterà chiuso fino al 5 marzo.

In merito alla Stagione 2021, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, il cui inizio era originariamente previsto per il 29 gennaio, si sta lavorando di concerto con le compagnie e gli organizzatori teatrali per poter comunicare quanto prima il calendario rimodulato e le relative modalità e tempistiche di prenotazione dei biglietti per i singoli spettacoli.

Cresce così l’attesa per un cartellone con il meglio della prosa, della musica e della danza, ricco di grandi protagonisti, da Stefano Massini a Gabriele Lavia, passando per Extraliscio, Carrozzeria Orfeo, Enrico Lo Verso, Enzo Decaro, Mariangela D’Abbraccio, Renato Carpentieri, Antonella Ruggiero, Silvia Gribaudi e tanti altri.

A oggi sono stati prenotati oltre 2.000 biglietti, un segnale forte da parte del pubblico di amore per il teatro e di desiderio di tornare a usufruirne in totale sicurezza.