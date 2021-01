Riapertura scuole, il Piemonte attende le decisioni del Governo

Durante la conferenza stampa di inizio anno della Regione Piemonte, il presidente Alberto Cirio ha parlato anche della prossima riapertura delle scuole.

“Ieri abbiamo fatto la conferenza Stato-Regioni, il Governo ci ha rappresentato il dibattito interno che hanno, noi come Regioni abbiamo trasmetto le nostre sensibilità, attendiamo di capire cosa voglia fare il Governo visto che il ministro Speranza ci ha detto che entro oggi ci sarebbe stata una risposta certa da parte del Governo” ha dichiarato Alberto Cirio che poi ha precisato “quello che vi possa già dire che qualsiasi misura che la faccia il governo che la facciano le Regioni non riguarderà le scuole elementari e le scuole medie che quindi riprenderanno la loro attività in presenza, c’è un dibattito aperto sulle superiori, sapete che Veneto e Friuli con altri numeri e altri scenari hanno già deciso per la riapertura il 1° febbraio, attendiamo di capire cosa voglia fare il Governo e sulle base di quella che verrà deciso e delle valutazioni del nostro Piemonte ci riserviamo la possibilità di intervenire direttamente con ordinanze regionali che però devono essere fatte sulla base di dati scientifici e sapendo, sperando che non tardi, anche che cosa il Governo vuole fare su questa misura.

Diciamo soltanto che interventi a singhiozzo fanno morire le persone, le aziende, l’economia e anche la scuola; bisogna avere linearità nelle previsioni, altrimenti si rischia di aprire domani per poi chiudere dopodomani è un qualcosa che non capirebbe la logica del buon senso, ma farebbe solo del male al nostro paese” la chiosa finale del presidente del Piemonte, Alberto Cirio.