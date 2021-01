Raggiunto il budget per le cure di Quartos, il “Grazie” del Canile di Asti

Riceviamo e con molto piacere pubblichiamo il ringraziamento da parte del Canile di Asti per il raggiungimento del budget necessario alle cure di Quartos. Si chiude così la raccolta fondi.

Se solo Quartos, pastore maremmano di 11 anni ospite del Canile Municipale di Asti, sapesse di aver contratto una patologia che lo ha reso improvvisamente tetraplegico ma con possibilità di recupero completa, se solo sapesse che tra qualche mese potrebbe tornare a camminare riprendendo la funzionalità completa degli arti, se solo sapesse di essere stato ricoverato alla clinica Qua la Zampa di Moncalieri per essere aiutato con la fisioterapia a rimettersi in piedi, se solo sapesse che con lui non ci sono solo le veterinarie, i volontari dell’A.Z.A (Associazione Zoofila Astigiana che gestisce il canile Municipale di Asti dal 1991) ma anche tutti voi, se solo sapesse che lui, il Re del canile, ha ricevuto nel senso più profondo del termine, ciò che si chiama Solidarietà, l’unica vera “arma” che può aiutare concretamente, in ogni ambito, chi si trova in difficoltà.

Con il contributo comunale, sufficiente solo per la gestione ordinaria del canile, non sarebbe stato possibile intervenire per far fronte a questo imprevisto. Se solo Quartos sapesse che grazie al supporto di tutti voi, è stato raggiunto il budget a copertura dei suoi mesi di degenza, se solo Quartos sapesse che la raccolta fondi aperta a suo nome pochi giorni fa può considerarsi chiusa con il raggiungimento della somma che gli permetterà di sostenere tutto il percorso fisioterapico di cui necessita, se solo Quartos sapesse parlare, siamo certi che direbbe semplicemente “GRAZIE DI CUORE”.