Quasi raddoppiati gli iscritti al prossimo anno all’Istituto Andriano

A partire dal 18 Gennaio, l’I.I.S. “Pietro Andriano” di Castelnuovo Don Bosco ha ricominciato parzialmente la didattica in presenza.

Il criterio stabilito dall’ultimo DPCM riguardo alle scuole superiori, ossia che debbano effettuare una didattica in presenza con percentuali dal 50% al 75%, è stato applicato attraverso un’alternanza dei singoli corsi d’indirizzo.

La settimana del 18 Gennaio ha visto tornare in classe i corsi Socio-sanitario e Informatico, mentre la settimana successiva i corsi della manutenzione al completo (Elettrico, Termoidraulico e Meccanico).

E così sarà fino a nuovo DPCM. In questo modo la percentuale degli studenti in presenza si aggira ogni giorno intorno al 55-60%, infatti, la direzione ricorda che anche se le restanti classi sono in Didattica a Distanza (DAD), un giorno alla settimana, laddove siano previsti dei laboratori, essi vanno frequentati sempre in presenza. Così come in presenza avviene il sostegno dei docenti ai ragazzi con particolari esigenze.

Dopo quasi tre mesi di DAD, tornare a scuola non può che far piacere a docenti e studenti. L’insegnamento a distanza presenta non pochi difetti, dal punto di vista tecnico e umano, anche per chi, come l’Istituto Andriano, ha a che fare con tecnologie quali G-Suite for Education ormai da svariati anni.

C’è però un ambito in cui il web sia stato di sostegno, ed è l’orientamento. A partire dalla seconda metà di Novembre, un gruppo costituito da una decina di docenti, insieme ad alcuni studenti ed ex studenti, coordinati dal prof. Silvio Manello, ha collaborato strenuamente per far sì che chiunque potesse “entrare virtualmente” nella scuola. Sono stati realizzati diversi video di presentazione per ogni singolo corso, sono state mostrate le aule, i corridoi, i laboratori e tutti gli spazi interni ed esterni, senza avvalersi dell’aiuto tecnico di professionisti esterni.

Inoltre sono stati organizzati tre meeting virtuali di Open School di sabato e nella stessa modalità sono avvenute le presentazioni concordate con alcune delle scuole medie del territorio nord-astigiano e chierese.

Per l’Istituto Andriano è stato creato un canale ufficiale Youtube e tutto il materiale prodotto condiviso anche sui social network Facebook e Instagram (su quest’ultimo il nostro profilo è attivo da circa un anno). La partecipazione è stata molto buona: se l’anno scorso gli iscritti alle classi prime si aggiravano intorno alla cinquantina, per l’anno scolastico 2021/22 sono quasi il doppio.

Gli iscritti risultano distribuiti su tutti i corsi e alcuni ragazzi hanno mostrato di apprezzare particolarmente le novità che saranno introdotte da Settembre, soprattutto l’orario distribuito su cinque giorni e non più sei, con il sabato libero.