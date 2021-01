Prosegue la vaccinazione anti Covid in Piemonte, arrivata anche la quinta fornitura di dosi

Sono 6.061 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 5.336 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 157.307 dosi (delle quali 23.003 come seconda), corrispondenti 78,27% delle 200.980 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri, poiché il calcolo è stato fatto tenendo conto anche della quinta fornitura, che ha portato il totale di quanto ricevuto dal Piemonte a 200.980 dosi.

È infatti arrivata in serata la quinta fornitura di 32.760 dosi di vaccino Pfizer, ridotta dalla casa farmaceutica rispetto alle 59.670 previste.

«La campagna di vaccinazione prosegue senza problemi per la somministrazione della seconda dose – sottolinea l’Unità di Crisi della Regione Piemonte -. La scelta prudenziale di accantonare fin da subito parte delle scorte dei vaccini e la possibilità di eventuali ridistribuzioni tra aziende per far fronte alle seconde somministrazioni, anche in caso di ritardi nelle consegne, si sta rivelando lungimirante. La quinta fornitura di dosi è effettivamente arrivata ridotta secondo quanto comunicato da Pfizer nei giorni scorsi, ma abbiamo potuto gestire la riduzione in modo efficace senza impatti. Inoltre, oggi abbiamo ricevuto rassicurazioni sulle prossime consegne per poter procedere con serenità alla seconda inoculazione del vaccino mantenendo l’obiettivo del 21 febbraio come conclusione della Fase 1»..

La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, ospiti e operatori delle Rsa.