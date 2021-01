Prorogato il termine per il bonus baby sitting

C’è tempo fino al 28 febbraio 2021 per inserire nel libretto famiglia le prestazioni di lavoro come baby sitter svolte nel periodo 5 marzo- 31 agosto 2020, in occasione della sospensione dei

servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.

Ad informare di questa scadenza è CISP FP Alessandria Asti che in una nota spiega: “È l’effetto del messaggio INPS n 101 del 13/1/2021 che riallinea i termini per la fruizione di questo bonus con il nuovo bonus previsto dal decreto ristori bis solo per le zone rosse per il periodo dal 9 novembre al 3 dicembre 2020. Si rammenta che per usufruire del bonus non è sufficiente presentare la domanda e ottenere l’approvazione ma occorre inserire, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda del bonus, le prestazioni nel c.d. “Libretto famiglia”.”

Maggiori dettagli e tutte le istruzioni per la procedura del libretto famiglia sono disponibili nel messaggio 101/ 2021 e nella circolare 107/2017 dell’INPS che si può consultare cliccando —> QUI.

La procedura per ottenere il bonus può essere espletata personalmente nel caso si sia in possesso delle credenziali per accedere ai servizi telematici dell’INPS, o attraverso il patronato INAS, prenotando un appuntamento all’indirizzo asti@inas.it