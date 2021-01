Agricoltura, proroga scadenza rata Inps e esonero parziale dei contributi

Anche gli agricoltori dell’Astigiano potranno usufruire della proroga della quarta rata contributiva dovuta all’Inps. “Stiamo avvisando tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale – fa appello il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – di non versare la quarta rata all’Inps ma di sfruttare la proroga del 16 febbraio e usufruire dell’esonero parziale dei contributi attivato al Governo per l’emergenza Covid”.

La segnalazione arriva direttamente dal Patronato Epaca (l’Ente di Patrocinio e assistenza per i cittadini e l’agricoltura costituito da Coldiretti e presente capillarmente su tutto il territorio), in seguito all’introduzione, nel decreto Ristori quater, della riduzione dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2020 in favore dei coltivatori diretti e IAP sia per i titolari di impresa che per i propri coadiuvanti.

“Tale esonero parziale – sottolinea la Responsabile del Patronato Epaca di Asti Rosanna Porcellana – deve essere predisposto dagli uffici INPS in modo da poter essere fruito con il versamento della quarta rata 2020 la cui scadenza è fissata al 16 gennaio 2021. In considerazione dei tempi tecnici che ritarderanno tale adempimento, il decreto Milleproroghe approvato lo scorso 31 dicembre 2020 ha stabilito che la scadenza della quarta rata contributiva dovuta da coltivatori diretti e IAP sia prorogata al 16 febbraio 2021”.

Tutti gli interessati potranno quindi rivolgersi al Patronato Epaca per attivare lo “sconto” parziale dei contributi Inps.

Ricordiamo inoltre che il Patronato Epaca offre informazioni, consulenze e servizi in materia di assistenza previdenziale, diritto di famiglia, mercato del lavoro, assistenza sanitaria, prestazioni sociali legate al reddito e per facilitare l’accesso ai dati e ai servizi della Pubblica Amministrazione.

“Il patronato Epaca – sottolineano il Presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio – rappresenta l’avanguardia del ruolo di forza sociale a tutto campo di Coldiretti, che è sempre più a servizio non soltanto del mondo agricolo, che ovviamente è, e resterà, centrale, ma che si propone anche come interlocutore affidabile a tutta la comunità. Garantendo assistenza e tutela per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, Naspi, invalidità, congedi parentali, indennità e molto altro”.

Per informazioni, tutti i giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, l’Epaca è disponibile e raggiungibile ai seguenti recapiti:

Ufficio Provinciale di Asti Tel. 0141 380.404 email epaca.at@coldiretti.it

Zona di Asti: C.so F. Cavallotti, 31/A – Tel. 0141.380.432

Zona di Canelli: V. Cassinasco, 11/13 – Tel. 0141.823.590

Zona di Castelnuovo Don Bosco: V.le Europa, 12/B – Tel. 011.9876.863

Zona di Moncalvo: P.zza C. Alberto, 25 – Tel. 0141.916100

Zona di Nizza Monferrato: C.so Acqui, 42/44 – Tel. 0141.721.117

Zona di San Damiano: V. Roma, 23 – Tel. 0141.971.000

Zona di Vesime: P.zza Vittorio Emanuele II, 3 – Tel. 0144.859.801

Zona di Villanova: Via Oddone Blandino, 19 – Tel. 0141.946.639