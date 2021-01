Prende il via il corso sulla leadership femminile promosso da Bocconi per Soroptimist

Un corso rivolto a giovani donne sulla leadership femminile (età massima 28 anni), in possesso di laurea specialistica o magistrale e di buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate nei Comuni in cui operano i club italiani del Soroptimist International. E’ quanto prevede il ciclo di lezioni dal titolo “Pari opportunità, leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva”, promosso da SdA Bocconi School of Management per Soroptimist, l’associazione mondiale di donne impegnate nel supporto all’avanzamento della condizione femminile nella società.

Tra gli obiettivi del corso: inquadrare il tema della leadership al femminile all’interno dell’attuale contesto di emergenza sanitaria ed economica; favorire l’empowerment e la carriera delle giovani donne; incrementare la consapevolezza rispetto alle regole di ingaggio e di sviluppo nell’attuale mercato del lavoro dove proattività e imprenditorialità assumono un’importanza strategica per l’efficacia del proprio progetto di leadership.

La pandemia ha evidenziato tutte le fragilità e ha anche amplificato le disparità di genere esistenti. Le donne, in particolare, si sono ritrovate esposte su molteplici fronti, così come documentato dal report delle Nazioni Unite ‘The Impact of COVID-19 on Women’.

Un ulteriore segnale di vulnerabilità, leggendo quanto è accaduto nel nostro Paese, è stato lo scarso grado di coinvolgimento delle donne nelle decisioni per la gestione della crisi e per la ripresa, nonostante l’elevato numero di movimenti e associazioni che si sono schierate a favore di una equa rappresentatività di genere.

Ma non basta chiedere la rappresentatività in base al numero e alle quote: bisogna conquistare gli spazi con una strategia, puntare sul merito e le competenze soprattutto studiando e affrontando i percorsi con leadership.

Per questa ragione il Soroptimist seleziona e sostiene ragazze straordinarie cercando, attraverso questi corsi, di spingerle a volare in alto, puntando sulla propria forza e competenza”.

Il bando scade il 28 febbraio 2021, tutte le info su http://www.soroptimist.it e per informazioni contattare asti@soroptimist.it