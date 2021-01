Positivo al Covid il sindaco di Costigliole d’Asti: “Sto bene e continuo a lavorare da casa”

Il sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero, è risultato positivo al Covid19. Lo ha comunicato lui stesso con un video postato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

“Sto bene. Sono asintomatico e continuo a lavorare da casa tenendomi in contatto con i miei assessori” ha voluto precisare il primo cittadino che con il suo messggio ha tracciato l’iter del suo contagio cercando di tranquillizzare i suoi concittadini.

“E’ un anno che tutti i giorni sono presente in Comune per affrontare l’emergenza. Sono sempre stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza e sono stati urilizzati i DPI” ha evidenziato Cavallero che ha contratto il virus a causa del contagio di uno stretto familare. Posto in quarantena, il sindaco è stato preso in carico dal SISP e dal tampone è risultato positivo. “Ho immediatamente allertato tutti i miei collaboratori che negli ultimi giorni hanno avuto più contatti con me, ma sempre con le protezioni. A seguito del doppio tampone sono risultati negativi”.

Attualmente a Cosigliole d’Asti, compreso il sindaco, i positivi sono diciassette.

QUI il video messaggi del sindaco.