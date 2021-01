Piemonte, Assessore Gabusi: “Soddisfazione per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19”

“I risultati della campagna di vaccinazione nell’Astigiano sono incoraggianti e ci confermano le capacità manageriali che ci hanno portato alla nomina del nuovo direttore generale ASL AT Flavio Boraso. Siamo soddisfatti dell’operato del nuovo direttore generale e di tutto il personale da lui coordinato; a maggior ragione in un momento complesso come questo, nel quale l’emergenza continua a permanere. Abbiamo però la certezza che ne potremo uscire grazie alla più grande campagna di vaccinazione mai affrontata prima a livello globale e con l’aiuto di tutti. Ringrazio di cuore, per questo bel risultato, tutto il personale e tutti gli operatori sanitari che, instancabilmente da mesi, stanno lavorando con grandissimo impegno per dare ogni giorno il loro prezioso contributo nella lotta contro il Covid”, dichiara Marco Gabusi, Assessore Regionale del Piemonte.