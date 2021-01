“Perché un giorno solo non basta…”, consegnati ad Asti i kit per le donne vittime di violenza

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 gennaio, davanti a Palazzo Civico si è svolta la consegna da parte dell’associazione “ Il Dono del Volo” dei kit per le donne vittime di violenza contenenti abbigliamento, biancheria, asciugamani e quanto utile per offrire un primo sollievo a chi scappa da casa con solo ciò che ha indosso.

I Kit sono stati consegnati dalla Presidente dell’associazione “Il Dono del Volo Caterina Calabrese” al dott. Sebastiano Salvo, Questore di Asti, al Capitano Mario Barisonzi dell’Arma dei Carabinieri, a Roberta Broda dell’Ospedale di Asti, a Elisa Chechile dell’Orecchio di Venere, e al dott. Roberto Giolito dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Asti.

L’incontro si è svolto alla presenza del Sindaco Maurizio Rasero e delle Assessore Mariangela Cotto e Elisa Pietragalla che da sempre s’impegnano nella lotta alle discriminazioni di ogni forma e genere di cui la nascita del Nodo Antidiscriminazioni locale è tra gli esempi più concreti.

All’evento hanno preso parte anche il Dott. Giancarlo Girolami Presidente del tribunale e la Dott.ssa Donatella Masia della Procura, che hanno sostenuto l’iniziativa considerandola molto importante in quanto, sottolinea il dott. Girolami -“tutte le Istituzioni compresi i tribunali e anche i giudici, pur essendo figure terze, non devono diventare estranei della società in cui vivono ma devono occupandosi dei problemi reali in un ottica di collaborazione e sostegno.”

A fare da cornice alla giornata un gigantografia della mascherina “ NO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE”, che ha voluto ricordare il progetto promosso dagli Assessorati alle Pari Opportunità e ai Servizi Sociali del Comune che in occasione del 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha svolto una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza distribuendo le mascherine al fine di raccogliere fondi a sostegno delle donne vittime di violenza e con i quali si sono acquistati i Kit che sono stati distribuiti durante l’evento.

Nel ringraziare le Commissioni Pari Opportunità comunali e provinciali e la Consigliera di Parità della Provincia per la collaborazione, le Assessore Mariangela Cotto ed Elisa Pietragalla dichiarano che “le politiche di sensibilizzazione sono essenziali per trasmettere un importante messaggio: parlare della violenza subita ed entrare in contatto con le istituzioni e i sevizi dedicati costituiscono una preziosa fonte di aiuto”.

“Si lavora cercando di svolgere attività concrete, richiedendo presenze reali e tangibili. L’incontro di oggi dichiara, il Sindaco Maurizio Rasero, vuole testimoniare che tutte l’istituzioni del nostro territorio stanno lavorando in sinergia su un unico percorso condividendo obiettivi e finalità.”