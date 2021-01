Per Stefano Zonca la collaborazione internazionale con i Trupa Mustang con il brano Dreptul la viață / The Right to Life

Il 2021 per Stefano Zonca inizia con un sapore internazionale.

Con la Maker Musik Agency di Marco Piu e la Prom-art Creative di Bucarest, il cantautore astigiano ha rappresentato l’Italia adattando, traducendo e cantando nella propria lingua, una parte di inciso di un brano del gruppo rumeno Trupa Mustang – Dreptul la viață / The Right to Life.

Questo brano tratta di questo periodo difficile e dello stato di frustrazione portato dalla pandemia che coinvolge tutti i popoli da ogni lato della terra, uno stato fisico e mentale che stanno “vivendo” anche molti gruppi musicali, cantanti e cantautori.

Queste le parole di Stefano: “Quando Marco mi ha proposto questa collaborazione ho pensato e risposto “perchè no?!”, spero che questa pandemia possa finire entro breve, così potrò conoscere i ragazzi di persona e portare la mia musica oltre i confini italiani. Sono molto felice e soddisfatto di questa collaborazione con una realtà oltralpe e ringrazio la Maker Musik per avermi dato questa possibilità”