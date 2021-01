Parte la macchina organizzativa dell’edizione 2021 di Asti BenEssere

Sabato 30 gennaio parte la macchina organizzativa dell’ottava edizione di “Asti BenEssere”, l’evento a firma Rava e Fava dedicato alla Cura della Persona.

Si parte con una prima riunione aperta a vecchi e nuovi partecipanti (operatori olistici, associazioni, scuole) per raccogliere le prime idee e proposte. La settima edizione 2020 è stata obbligatoriamente organizzata on line; per la prossima con data da definire si tratta di capire le modalità di svolgimento.

Per partecipare alla riunione di sabato prossimo con inizio alle 17 è necessario collegarsi su piattaforma zoom ai seguenti recapiti: https://us02web.zoom.us/j/89209603746 – Meeting ID: 892 0960 3746

E’ necessario inoltre inviare una mail ad: altromercato@ravafava.it