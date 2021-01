Orto e giardino, i consigli del “Gianca” per chi ama piante e fiori

Inauguriamo oggi una nuova rubrica realizzata in collaborazione con Bona B&P dedicata agli amanti dell’orto e del giardino.

Giancarlo Bona, volto storico del negozio di via Perosi 20, ad Asti, mette a disposizione la sua grandissima passione e la conoscenza di questo mondo con i suoi consigli pratici per hobbisti con il pollice verde.

Insieme a lui, andremo a scoprire alcune pillole di saggezza per sapere come muoversi quando si ha l’hobby del giardinaggio e dell’orto con alcuni suggerimenti preziosi su cosa coltivare, quando e come farlo, non solo per chi ha spazio all’aperto ma anche per chi ha il proprio orticello in casa e che viene gratificato dalla soddisfazione di poter degustare qualcosa frutto del proprio impegno.

Non è così semplice fare le scelte giuste, perché se la natura fa il suo corso, bisogna sapere come accompagnarla e gestirla in base al periodo dell’anno. E per questo ci viene in aiuto Giancarlo, con i suoi consigli preziosi. In generale, in questo periodo in campagna e nel giardino, ove non vi siano rischi di gelate, si può vangare e preparare il terreno per seminare poi in primavera.

ORTO

Per poter gustare i frutti del nostro lavoro, a gennaio cosa e come possiamo fare?

In questo periodo nel mese di gennaio, con il freddo attuale in cui le temperature minime sono ben al di sotto dello zero, le uniche alternative sono la coltivazione in semenzaio in un locale riscaldato: c’è chi sceglie di tenerlo in casa o in un ambiente comunque al riparo e al caldo. In questo caso si possono piantare fin da ora basilico, melanzane, peperoni e pomodori. Una soluzione decisamente conveniente a livello di spesa di materiale di cui dotarsi (semenzaio, semi e terra), che richiede una attenta cura ma che permette di gustare ortaggi dolcissimi anticipando i tempi della coltura all’aperto.

C’è anche la soluzione della messa a dimora in una coltura protetta, cioè in serra, dove si possono piantare attualmente la lattuga da taglio, il radicchio da taglio e la valeriana.

Ovviamente all’aperto in questo momento fa troppo freddo per pensare di piantare qualche cosa: il terreno è indurito dal gelo e le temperature sono troppo rigide, sia in collina sia in fondovalle, dove le temperature sono comunque più rigide rispetto alla collina ben esposta al sole. Per qualsiasi attività all’esterno è necessario attendere un clima migliore, che siano passate le gelate notturne.

GIARDINO

Per quanto riguarda anche il giardino in questo momento deve fare i conti con le temperature al di sotto dello zero. Passate le gelate si può cominciare a seminare in pieno campo la calendula, le zinnie, le viole, la viola ciocca e il pisello odoroso.

Più possibilità ci sono invece con la semina in tunnel, cioè in serra. Spazio alla semina di begonie cinerarie, di garofani, delle petunie. E’ anche possibile in questo periodo trapiantare arbusti ed piante ad alto fusto, sempre se le condizioni climatiche lo permettono. E’ importante ricordare che trapiantando bisogna eliminare le parti con le muffe e marciumi e non dimenticarsi di trattare una volta al mese con sali rameici (verderame).

LA POTATURA DELLE ROSE

Questo è il periodo ideale anche per la potatura delle rose, anche in questo caso, solo se non gela.

Bisogna potare non appena le gemme appaiono gonfie eliminando i rami morti e i rami interni che sottraggono luce e aria alla chioma.

COME APPROFONDIRE

Ovviamente questi sono solo alcuni consigli ma per approfondire ogni dubbio e curiosità Giancarlo Bona e il suo staff sono sempre disponibile nel negozio di via Perosi 20, ad Asti, pronti a consigliare i prodotti adatti ad ogni esigenza. E’ attiva anche la consulenza via WhatsApp al numero 0141.214342 dove potete inviare le vostre foto in caso di dubbi su come stanno le vostre piante per poter ricevere suggerimenti e informazioni su come prendersi cura delle proprie piante, dell’orto o di giardino che siano.