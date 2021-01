Open school e iscrizioni alle scuole del V Circolo di Asti

I plessi del V Cicolo didattico di Asti organizzano tour virtuali e visite in presenza per conoscere le varie strutture.

Si tratta delle scuole dell’Infanzia XXV Aprile e Serravalle e delle Primarie Buonarroti, Rio Crosio e Serravalle.

Le visite, sia quelle virtuali che quelle in presenza, devono essere obbligatoriamente prenotate per l’organizzaziozne che prevede l’applicazione delle disposizioni Anti-covid.

E’ a disposizione un form in cui poter prenotare nelle date e negli orari indicati una visita, accompagnati dagli insegnanti. Clicca QUI per accedere ai link di prenotazione.

Le iscrizioni si possono effettuare fino alle ore 20 del 25 gennaio 2021 on line per la scuola primaria, con compilazione del modulo cartaceo per la scuola dell’infanzia .