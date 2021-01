Open school dell’IC3 Asti “Angela Chiappino” : il calendario e le modalità degli incontri scuola per scuola

Proseguono gli open school dell’IC3 Asti “Angela Chiappino” dopo un intenso periodo prenatalizio.

“Nel mese di dicembre, primi in tutta la città, come Istituto Comprensivo 3 di Asti abbiamo realizzato ben 18 giornate di open school online con grande successo. – spiega Isabella Sorgon, che si occupa della funzione strumentale Continuità IC3, a nome dell’intero istituto. – Le open school 2.0 dell’IC3 sono state per noi docenti una bellissima occasione di incontro con i genitori ed i bambini ed un momento di scambio bello e gioioso, in un momento come questo in cui sempre di più la scuola è fondamentale luogo della crescita e della normalità dell’incontro per i nostri ragazzi. Ci è piaciuto così tanto accogliervi anche solo virtualmente nelle nostre scuole che vogliamo rifarlo; vogliamo darvi la possibilità di incontrarci sia online che dal vivo, a scuola su prenotazione, nel pieno rispetto delle procedure anti COVID.”

Sul sito dell’IC3 si possono trovare tante informazioni sulle quattro scuole dell’Infanzia (Castiglione, Collodi, De Benedetti e Pascoli) , le Scuole Primarie (Bottego, Frank, Gramsci e Pascoli) e della Scuola Secondaria Parini (per visitarlo clicca QUI.)

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 21/22 si sono aperte sul sito del MIUR il 4 gennaio e resteranno aperte fino al 25 gennaio 2021 secondo le modalità dettagliate sul sito www.ic3asti.it nell’area dedicata alle iscrizioni.

Ecco le iniziative di Open school che i plessi dell’IC3 realizzeranno nelle prossime settimane. “Aspettiamo come sempre con entusiasmo, numerosi e curiosi di scoprire la nostra ricca offerta formativa.” commentano dall’IC3.

SCUOLE DELL’INFANZIA

Collodi

Incontri in presenza con i docenti dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 previa richiesta appuntamento via mail a coordinatorecollodi2015@gmail.com

De Benedetti

Incontro di Open school online giovedì 14 gennaio alle ore 17.00 in collegamento meet al seguente link

https://meet.google.com/ekb-avav-vyd?hs=224

Pascoli (De Benedetti sezioni E G)

Incontri in presenza con i docenti il 19 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 previa richiesta appuntamento al numero 0141 274054

Castiglione

Incontri in presenza con i docenti il 20 gennaio previa richiesta appuntamento al numero 0141 206191

SCUOLE PRIMARIE

Bottego

Incontri in presenza con i docenti venerdì 22 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 previa richiesta appuntamento al numero 0141 293369

Gramsci

Incontri in presenza con i docenti martedì 12 e martedì 19 gennaio dalle ore 16.30 previa richiesta appuntamento via mail a coordinatoregramsci@gmail.com

Pascoli

Open school online giovedì 14 gennaio alle ore 17.00 in collegamento meet al seguente link

http://meet.google.com/hix-igmb-ymy

Incontri in presenza con i docenti martedì 19 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 previa richiesta appuntamento via mail a coordinatorepascoli@gmail.com

SCUOLA SECONDARIA PARINI

Dal giorno 11 gennaio presso la scuola i docenti sono pronti ad accogliere i genitori che vorranno conoscere l’offerta formativa della scuola. È possibile concordare la data e gli orari degli incontri inviando una mail a coordinatoreparini@gmail.com

Per saperne di più -> Open School IC3