Open Day per conoscere le tante proposte dell’Istituto Castigliano di Asti

Vi abbiamo presentato nei giorni scorsi le novità in arrivo per il prossimo anno scolastico all’Istituto Castigliano di Asti che oggi e domani si presenta tramite incontri online per far conoscere le proprie proposte formative.

Oggi, venerdì 15 gennaio e domani, sabato 16 gennaio, ci sarà l’open school dell’istituto tecnico di via Martorelli 1, nel centro storico di Asti, che dal prossimo anno avrà la settimana corta, con lezioni da lunedì a venerdì, nella struttura che è in ristrutturazione e che si presenterà più sicura, con l’adeguamento antisismico in corso.

Sono tantissime le iniziative e le attività che vengono proposte dall’IPSIA Castigliano di Asti. Per scoprirle nel dettaglio e chiedere informazioni, ricordiamo l’Open Day virtuale di venerdì 15 e sabato 16. Per tutte le informazioni per partecipare clicca QUI.

Venerdì 15 Gennaio 2021

ore 17.30 – 18:00 Presentazione della scuola https://meet.google.com/jxy-vbsy-bch

ore 18.00 – 19:00 Presentazione dei singoli indirizzi

Sabato 16 Gennaio 2021

ore 10.30 – 11:00 Presentazione della scuola https://meet.google.com/jxy-vbsy-bch

ore 11.00 – 12:00 Presentazione dei singoli indirizzi

Gli incontri si terranno in videoconferenza MEET, sarà possibile intervenire e porre domande. E’ sufficiente cliccare sui link nell’ora e nel giorno stabilito e collegarsi:

TERMOIDRAULICO-ELETTRICO-MECCANICO Manutenzione e Assistenza Tecnica: https://meet.google.com/cxj-ghqk-egs

MECCANICA- Industria e artigianato per il Made in Italy: https://meet.google.com/ifb-prxj-jpi

SOCIO – Servizi per la Sanià e l’asssitenza sociale: https://meet.google.com/xie-udcj-xxf

MODA – Industria e artigianato per il Made in Italy: https://meet.google.com/bge-cbxy-rmf