Open day nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Cerrina

Con la ripresa dell’attività scolastica, dopo le vacanze natalizie, tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Cerrina sono pronte ad accogliere le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022.

I docenti di ogni plesso si sono attivati predisponendo video, brochures, locandine contenenti le molteplici attività che si stanno realizzando, senza trascurare di porre in evidenza quelle realizzate in periodo di lockdown, attraverso la piattaforma GSuite Classroom: una nuova sfida educativa che gli insegnanti hanno affrontato e superato brillantemente, continuando anche nell’attuale anno il percorso della Didattica a Distanza rivolta gli alunni cosiddetti “fragili”, ovvero a coloro che per motivi di salute non possono frequentare in presenza; nel periodo novembre-dicembre scorso, a causa dell’emergenza sanitaria, la Dad è stata attivata in modalità sincrona per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado.

Gli obiettivi educativo-didattici contenuti nelle proposte progettuali fanno costantemente riferimento ad una didattica inclusiva e formativa, che tiene conto del territorio di appartenenza dal punto di vista ambientale e delle varie realtà educative extrascolastiche coinvolte spesso nei percorsi che concorrono alla crescita del singolo individuo.

I servizi scuolabus e mensa sono attivati in collaborazione con gli enti comunali di riferimento. Le famiglie interessate potranno visitare virtualmente gli ambienti delle scuole nell’area “OPEN DAY” del sito dell’Istituto Comprensivo di Cerrina (clicca QUI), ma anche incontrare gli insegnanti attraverso GMeet o in presenza, individualmente a scuola, concordando insieme l’appuntamento.

Fanno parte dell’IC Cerrina per la Scuola dell’Infanzia: Cerrina Monferrato, Gabiano, Murisengo, Pontestura; per la

Scuola Primaria: Alfiano Natta, Cerrina Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Murisengo, Pontestura; per la

Scuola Secondaria di I grado: Cerrina Monferrato, Murisengo, Pontestura

QUI contatti e singoli riferimenti.