Online ATnewskids di gennaio, scarica gratis l’ATnews per i ragazzi!

Terzo appuntamento con la versione stampabile di ATnewskids.it , l’Atnews per i ragazzi e dei ragazzi.

In questo numero, infatti, non troverete solo articoli scritti dalla redazione di ATnews ma anche un pezzo scritto da una studentessa della scuola media Parini di Asti.

Non solo per i ragazzi ma sempre più realizzato dai ragazzi: insieme a loro stiamo creando uno spazio di scambio dove i giovanissimi possono esprimere i propri pensieri sui temi che li riguardano da vicino, come il delicato rapporto con i social e i giochi online, di cui potete trovare i contributi dei ragazzi sulla versione online cliccando su ATnewskids.it

In questo numero si parla di frutta e verdura, in un’ottica di sostenibilità e salute, di cyberbullismo, in vista della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che cade il 7 febbraio, di atti vandalici nella provincia di Asti. La giovane Sara ci racconta perché si sente una ragazza speciale mentre con “Il Mondo di Linda” si inizia a parlare dagli occhi.

Lo sapete che domenica 31 gennaio è la Festa di San Giovanni Bosco e perché si celebra la benedizione dei bambini? Scopritelo insieme a noi.

Infine, vi spieghiamo come si pratica il Pentathlon Moderno e i benefici di una disciplina che racchiude insieme cinque sport diversi.

Potete scaricare il numero di gennaio di ATnewskids cliccando qui —> ATnews Kids gennaio 2021

