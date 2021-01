Ondata di freddo, Asti il capoluogo più gelido del Piemonte

Dopo la lunga fase perturbato che ci ha accompagnato durante le festività, è tornato a splendere il sole sulla provincia di Asti, accompagnando però queste giornate serene con un clima gelido. Il centralino dell’Arpa di Asti ha fatto segnare una minima da brivido, sette gradi sotto lo zero, mentre fuori città le temperature sono state ancora più basse rispetto al centro abitato. A Castell’Alfero la minima è stata di -7,3°C, così come a Nizza, mentre a Roccaverano la temperatura è stata di -3°C.

Il capoluogo astigiano ieri era comunque il più freddo della regione: a Torino le minime del mattino oscillavano dai -3.5 °C ai -4/-6 °C , mentre nei restanti capoluoghi si va dai -1.5 °C di Verbania, Biella e Novara con -2 °C, Alessandria -4.6 °C, Vercelli -4.7 °C e Cuneo -5.8 °C.

Le previsioni del bollettino meteo regionale danno temperature molto fredde ancora per la giornata di oggi, dove le minime rimarranno ancora diversi gradi sotto lo zero. Un aumento delle temperature è previsto solo dalla giornata di giovedì. Il clima invece dovrebbe mantenersi asciutto per tutta la prossima settimana.