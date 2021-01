Oggi, video diretta sul ritrovamento delle tavole di Vezzolano

Oggi pomeriggio, 5 gennaio, alle 16.30 ci sarà una video diretta su Microsoft Teams sul ritrovamento delle tavole di Vezzolano. Durante la quale sarà ricordata anche una raccolta fondi per sostenere le spese del restauro. La partecipazione alla conferenza è gratuita.

Click qui per il link di accesso

Appuntamento su Youtube in diretta streaming anche domani, 6 gennaio, alle ore 16 per parlare de “Il dono dei Magi. Viaggio nel Presepe di Anna Rosa attraverso il racconto di Silvia Perosino”. Link che ci hanno segnalato

Le fonti ottocentesche e della prima metà del ’900 accennavano di sfuggita ad alcune tavole dipinte che si trovavano ai lati dell’altare di Carlo VIII, ma nessuno aveva dato grande importanza a queste opere, non attribuite ed in cattive condizioni.

Passate per diverse mani, erano alla fine arrivate al laboratorio Nicola di Aramengo, smembrate e coperte da veline. Fu solo per impulso del prof. Giovanni Romano che in anni recenti furono osservate con attenzione, e non solo riconosciute come appartenenti alla chiesa di Vezzolano, ma anche attribuite, se non proprio alla mano, alla scuola di Antoine de Lonhy, un pittore attivo verso la seconda metà del XV secolo in Borgogna, in Catalogna, in Savoia e in Piemonte, che recenti studi hanno fatto conoscere e valorizzato.

Il Presepe di Annarosa Nicola, presente dal 2012 presso la chiesa di Vezzolano, è stato fin dall’inizio occasione per raccolte di fondi da destinare al restauro d’opere d’arte. Dalle precedenti edizioni era avanzato un fondo abbastanza consistente, che non era stato impiegato per difficoltà burocratiche di vario genere. Questo ritardo è stato provvidenziale, poiché la somma precedentemente non impiegata è stata sufficiente a pagare quasi metà della spesa complessiva delle due tavole. Mancano ancora 20.600 euro, e l’obiettivo ora è di lanciare una nuova raccolta di fondi per raggiungere l’intera somma necessaria.

Le offerte per il restauro sono raccolte dall’Associazione La Cabalesta di Castelnuovo don Bosco.

Per contribuire si può effettuare un bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

Associazione la Cabalesta

Banca Intesa San Paolo

Iban IT11N0306909606100000111950

Causale: Arte da salvare – restauro tavole Vezzolano

e inviare una mail a

info@lacabalesta.it

con i dati del sottoscrittore per la dichiarazione a fini fiscali.

La raccolta è già iniziata!

Info: Associazione La Cabalesta

e-mail info@lacabalesta.it