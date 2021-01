Oggi è il Giorno della Memoria, con “Triangoli rossi” una testimonianza dall’Astigiano

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno, anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta proprio in quel giorno del 1945.

In questa giornata si ricordano le vittime dell’Olocausto, cioè del genocidio di cui furono responsabili le autorità della Germania nazista e i loro alleati nei confronti degli ebrei d’Europa e di tutte le categorie di persone ritenute “indesiderabili” o “inferiori” dai nazisti per motivi politici o razziali: gli oppositori politici, le minoranze etniche come rom, sinti e jenisch, gruppi religiosi come testimoni di Geova e pentecostali, omosessuali e portatori di handicap mentali o fisici.

Per ricordare questa ricorrenza proponiamo ai nostri giovani lettori il video “Triangoli rossi” realizzato dall’Israt in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comitato Resistenza e Costituzione e la Casa della Memoria, della Resistenza e della Deportazione di Vinchio.

Riporta il racconto di un deportato astigiano, Natalino Pia. In ventisei minuti il video è un’importante testimonianza storica che parte da una prospettiva locale. Il titolo “Triangoli rossi” rimanda al modo in cui venivano indicati i deportati per motivi politici nei campi di concentramento nazisti.