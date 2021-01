Nuovo bando delle borse di studio del Progetto Culturale della Diocesi di Asti in ricordo di Roberto Genta

Giunge quest’anno alla XII edizione il bando per l’assegnazione di sei borse di studio promosso dal Progetto culturale della Diocesi di Asti in collaborazione con il polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti.

Il bando ha lo scopo di incentivare gli studenti universitari a trattare, nelle loro tesi – di laurea triennale, magistrale, di master o di dottorato di ricerca – tematiche inerenti l’economia, la cultura, la società, la ricerca, la scienza e le tecnologie, da porre in stretta relazione ai territori e alle comunità della Provincia o della Diocesi di Asti, anche in considerazione di quanto riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità.

Come sempre le borse di studio di questo bando hanno la particolarità di essere consegnate non alla fine del ciclo di studi, bensì al momento della scelta della tesi da discutere, proprio per favorire concretamente il percorso di ricerca volto alla redazione della loro trattazione scientifica. Le borse di studio saranno infatti elargite quale contributo alle spese sostenute nel corso delle attività di ricerca e di redazione della tesi, da discutere dal 1° giugno 2021 al 31 luglio 2022 e consistono in cinque contributi da 500 euro ciascuno. Una sesta borsa di studio da 1500 euro è offerta dalle Acli Asti in memoria di Roberto Genta, scomparso il 31 maggio 2020.

Il ricordo di Roberto trova spunti e forza sua nella sua militanza nelle Acli astigiane e piemontesi sia nel suo ruolo di educatore e progettista negli servizi educativi del Comune di Asti. “Egli seppe, con grande intelligenza, lucidità e intuizioni felici rispondere ai bisogni dei ragazzi e del sistema educativo della nostra città. Inoltre da aclista Roberto ha guardato – si legge nel bando – ai bisogni dei lavoratori grazie a un’azione di studio ed educativa sempre rivolta al futuro e alla sfida del pensiero generativo”

Le tesi dovranno riguardare temi inerenti l’innovazione in senso lato, applicabili in diverse aree tematiche quali ambiente e cultura, economia e territorio (Il capitale umano come risorsa), scienza e tecnologia in ottica 4.0 e servizi alla persona (fasce deboli e povertà). Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2021 compilando la scheda di richiesta ammissione pubblicata sul sito www.uni-astiss.eu e sul sito www.asti.chiesacattolica.it.

Il modulo è da inviare alla casella email ufficioscuola@diocesidiasti.it.

Di seguito il bando completo: Bando 2021 Progetto Culturale Diocesi di Asti