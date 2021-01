Nuove letture online alla Biblioteca Monticone di Canelli

Visto il successo delle letture in streaming proposte dalla Biblioteca Monticone, all’interno del progetto “Nati per leggere”, le lettrici volontarie Loredana, Mariangela e Paola, supportate dal tecnico Gianni Perrucci, proporranno per sabato 9 gennaio alle ore 17 un nuovo incontro sulla piattaforma ZOOM con divertenti proposte, per portare un’oretta di svago e magia all’interno delle mura domestiche, ai bambini dai 3 agli 8 anni.

L’accesso diretto all’evento sarà possibile cliccando sul link pubblicato nella pagina Facebook della biblioteca, alle ore 17 (verrà utilizzato lo stesso delle precedenti letture).

A chi aveva già partecipato alle letture di dicembre il link verrà inviato nei canali di contatto precedentemente utilizzati. Chi invece preferisse riceverlo via mail può richiederlo scrivendo a bibliotecamonticone@virgilio.it entro l’8 gennaio 2021.